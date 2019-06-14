Тимошенко: сегодня надо поддерживать селянина, а не распродавать землю

Во время следующих встреч с Владимиром Зеленским Юлия Тимошенко планирует объяснить президенту Украины, какие опасности несет поспешное открытие рынка земли.

Об этом лидер "Батьківщини" заявила в эфире канала NewsОne, комментируя заявления лидера президентской партии о намерении снять мораторий на продажу земли, сообщает пресс-служба политсилы.

"Огромные монополии в руках одного клана, и при открытии рынка земли они просто присвоят ее. Если сейчас распродать землю, мы останемся без движущих составляющих экономики", – сказала она.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

Тимошенко выразила надежду, что президент разберется в ситуации и не допустит продажи сельскохозяйственной земли, пока в Украине не укрепится мелкое и среднее фермерство.

"Нам нужно полностью изменить политику в агрокомплексе. Демонополизировать большие пласты земли, которые присвоили несколько семей. Нам нужно открыть нормальное кредитование для наших аграриев и не под залог земли. Нам нужно фермерам отдать землю, кредитовать по процентам, как в мире, 2-3% годовых, а не 20%. Также надо запустить переработку агропродукции, что принесет сотни миллиардов евро от экспорта готовой продукции, а не сырья. Надо сделать все, чтобы украинская земля приносила прибыль и экологические продукты", – отметила лидер "Батьківщини".

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