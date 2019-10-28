"Не выведут экономику из тени!" Тимошенко отстояла уничтожение штрафов для ФЛП

Парламентский Комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФЛП от штрафных санкций.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета при рассмотрении проекта закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, накладывая дополнительные крупные штрафы на работодателей за неправильное оформление работников, передает пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Важно, что сейчас начался процесс разгрузки наших предпринимателей от штрафов", – подчеркнула Тимошенко.

Юлия Тимошенко пресс-служба ВО "Батькивщина"

Как пояснила политик, в случае принятия документа физические лица-предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, при выявлении нарушений должны получать только предупреждения и уже не будут платить драконовские штрафы.

Тимошенко убеждена, финансовые наказания и уголовные дела не помогут вывести экономику из тени.

"Нам нужно в корне менять налоговую систему, делать ее более открытой, с двойным уменьшением налоговой нагрузки. Надо вводить налог на выведеный капитал, а также полностью просматривать денежно-кредитную политику НБУ", – подытожила парламентарий.

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Как писал OBOZREVATEL, 3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФОТ) предоставлять услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся