Главная Новости
28 октября • обновлено в 12:21
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не выведут экономику из тени!" Тимошенко отстояла уничтожение штрафов для ФЛП

3.2т Читать материал на украинском

Парламентский Комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФЛП от штрафных санкций.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета при рассмотрении проекта закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, накладывая дополнительные крупные штрафы на работодателей за неправильное оформление работников, передает пресс-служба ВО "Батькивщина".

"Важно, что сейчас начался процесс разгрузки наших предпринимателей от штрафов", – подчеркнула Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

пресс-служба ВО "Батькивщина"

Новости
"Закроют без разговоров": "Слуга народа" приготовила радикальное новшество для ФЛП

Как пояснила политик, в случае принятия документа физические лица-предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, при выявлении нарушений должны получать только предупреждения и уже не будут платить драконовские штрафы.

Тимошенко убеждена, финансовые наказания и уголовные дела не помогут вывести экономику из тени.

"Нам нужно в корне менять налоговую систему, делать ее более открытой, с двойным уменьшением налоговой нагрузки. Надо вводить налог на выведеный капитал, а также полностью просматривать денежно-кредитную политику НБУ", – подытожила парламентарий.

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Комитет поддержал поправку Юлии Тимошенко

Как писал OBOZREVATEL, 3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФОТ) предоставлять услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Юлия Тимошенко
Тег
ВО Батьківщина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel