Тимошенко обвинила власть в нарушении правосудия из-за закона о распродаже земли

Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко обвинила команду президента в сознательном нарушении закона, чтобы сорвать заседание Конституционного суда по закону о распродаже сельскохозяйственной земли.

Заявление политика прозвучало во время брифинга по результатам первого заседания Конституционного суда Украины о незаконности открытия рынка земли во вторник, 29 сентября.

"Сегодня вместо рассмотрения дела в Конституционном суде, по сути, мы увидели одну очевидную вещь – президенты в стране меняются, а мошеннические приемы остаются такими, как были все времена. Для того, чтобы сорвать сегодня заседание Конституционного суда два представителя президента "случайно не смогли появиться на это заседание", – возмутилась Тимошенко.

Она убеждена – такие совпадения не случайность, это грубое, без особого политического прикрытия, препятствование правосудию в отношении остановки продажи сельскохозяйственной земли.

"Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за препятствование правосудию. Очевидно, что президент, его команда и лоббисты, которые протянули закон о распродаже земли, пошли прямо на нарушение закона Украины для того, чтобы сорвать заседание суда", – заметила лидер "Батьківщини".

"Такие действия означают, что все причастные к протягиванию документа, понимают, что закон неконституционный, что процедуры, которые сопровождали его принятие, являются незаконными, и они точно знают – если будет беспристрастное, объективное рассмотрение дела в суде, этот закон имеет все основания быть признанным неконституционным", – добавила Тимошенко.

Борьба за сохранение украинской земли, убеждена лидер "Батьківщини", сегодня вступает в решительный этап, и сейчас есть реальная возможность отменить закон о распродаже.

"Я хочу верить, что Конституционный суд, сейчас шаг за шагом, на мой взгляд, становится реально независимым конституционным судом, даст возможность услышать всем убийственные аргументы, которые сегодня делают с Украиной в направлении продажи сельскохозяйственной земли", – подчеркнула Тимошенко.