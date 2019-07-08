Тимошенко: бюджетный процесс сорван, надо действовать немедленно!

Нужно немедленно выводить бюджетный процесс Украины из коллапса, который образовался.

Об этом заявила руководительница партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп, сообщает пресс-служба политической силы.

"В результате бездарного управления страной и хаоса мы имеем 7 млрд грн дефицита государственного бюджета. Это означает, что потеряна управляемость бюджетными процессами, у нас продолжают накапливаться внутренние краткосрочные заимствования, как снежный ком, в том числе и в НБУ", – отметила лидер "Батьківщини".

Юлия Тимошенко Facebook Юлии Тимошенко

Политик обратила внимание на то, что Украина "впервые достигла критической цифры в обеспечении экономики кредитами". Ведь, по ее словам, для нормальной страны кредитами может быть выдано не менее 80% ВВП. Сейчас Украину довели до того, что на кредиты идет лишь 24% ВВП, возмутилась Тимошенко.

Кроме того, как обратила внимание руководительница партии, растет задолженность шахтерам, в государстве отсутствует какая-либо политика в отношении тарифов. По ее словам, экономику уничтожают ежедневно, поэтому нужно действовать немедленно.

Тимошенко подчеркнула, что надо дать возможность президенту назначать ответственных людей на соответствующие должности и, наконец, взять ситуацию под контроль.

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