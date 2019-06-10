Телеканал "1+1" поймали на умышленном очернении Порошенко: видеофакт

Телеканал "1+1", известный своей поддержкой президента Украины Владимира Зеленского, поймали на очередной манипуляции.

Анализируя списки партий на выборах в Верховную Раду, журналисты умышленно исказили информацию о политической силе пятого главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность". На это обратил внимание главный редактор интернет-издания "Новинарня" Дмитрий Лыховий на странице в Facebook.

И в эфире "ТСН.Тиждень" 9 июня, и в программе "Сніданок з 1+1" утром 10 июня акцентировали на том, что к власти хотят прорваться "старые лица", хотя четыре человека из первой десятки партии Порошенко никогда не были в политике. Об этом журналисты умолчали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Петр Порошенко 9 июня представил команду Европейская солидарность

"Когда вчера в новостях "1+1" на скорую руку анализировали партийные списки и не вспомнили о Герое Украины, командующем ДШВ Михаиле Забродском в пятерке "ЕС", я подумал: ну, бывает, всего не охватишь, акцент на другом. Но сегодня по новостям и комментариях-инфографиках "Сніданку з 1+1" уже видно, что это сознательная манипуляция канала Коломойского. О Забродском, даже о госпитальере Яне Зинкевич — молчок", — написал журналист.

Как видно на видео, ведущий Егор Гордеев очень своеобразно комментировал списки "Европейской солидарности". Не без иронии он заявил об амбициях Петра Порошенко возглавить правительство, подчеркнув, что "в последний раз он был премьером во времена Виктора Януковича, кто забыл".

При этом ведущий назвал Порошенко "экс-президентом", хотя, согласно Конституции, президент сохраняет звание пожизненно, кроме устранения его в порядке импичмента.

Ведущий Егор Гордеев анализирует команду Петра Порошенко Скриншот из эфира "Сніданок з 1+1"

"В топ-10 практически все звезды эпохи экс-президента. Это Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев, Иванна Климпуш-Цинцадзе. Относительно небольшое количество новых лиц объяснил спикер парламента Андрей Парубий. Он второй номер в списке. Интересное объяснение. Они — "ЕС" — взрослые, а в парламент идут дети, которых нельзя оставлять в комнате одних, да еще и со спичками. Вот такая логика. Пятый номер — София Федина. Голос Майдана, певица, телеведущая. Осмелюсь предположить, не столько для привлечения внимания и голосов, скорее для лишнего подчеркивания патриотизма и подъема партии", — съерничал Гордеев.

"Что тут сказать. Кто информирует, а плюсы п****зят", — подытожил Лыховий.

Напомним, что генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко идет в Верховную Раду от партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В марте 2019 стало известно, что Петр Порошенко подает в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах.

В апреле группа "1+1" медиа подала в суд на Порошенко. Журналисты утверждали: его заявления создают у украинцев представление, что "деятельность телеканала носит предвзятый характер".

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Петр Порошенко проиграл на президентских выборах Владимиру Зеленскому из-за того, что у него не было влияния на "1+1".

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