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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Телеканал "1+1" поймали на умышленном очернении Порошенко: видеофакт

5.2тЧитать материал на украинском

Телеканал "1+1", известный своей поддержкой президента Украины Владимира Зеленского, поймали на очередной манипуляции.

Анализируя списки партий на выборах в Верховную Раду, журналисты умышленно исказили информацию о политической силе пятого главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность". На это обратил внимание главный редактор интернет-издания "Новинарня" Дмитрий Лыховий на странице в Facebook.

И в эфире "ТСН.Тиждень" 9 июня, и в программе "Сніданок з 1+1" утром 10 июня акцентировали на том, что к власти хотят прорваться "старые лица", хотя четыре человека из первой десятки партии Порошенко никогда не были в политике. Об этом журналисты умолчали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Петр Порошенко 9 июня представил команду

Петр Порошенко 9 июня представил команду

Европейская солидарность

"Когда вчера в новостях "1+1" на скорую руку анализировали партийные списки и не вспомнили о Герое Украины, командующем ДШВ Михаиле Забродском в пятерке "ЕС", я подумал: ну, бывает, всего не охватишь, акцент на другом. Но сегодня по новостям и комментариях-инфографиках "Сніданку з 1+1" уже видно, что это сознательная манипуляция канала Коломойского. О Забродском, даже о госпитальере Яне Зинкевич — молчок", — написал журналист.

Как видно на видео, ведущий Егор Гордеев очень своеобразно комментировал списки "Европейской солидарности". Не без иронии он заявил об амбициях Петра Порошенко возглавить правительство, подчеркнув, что "в последний раз он был премьером во времена Виктора Януковича, кто забыл".

При этом ведущий назвал Порошенко "экс-президентом", хотя, согласно Конституции, президент сохраняет звание пожизненно, кроме устранения его в порядке импичмента.

Ведущий Егор Гордеев анализирует команду Петра Порошенко

Ведущий Егор Гордеев анализирует команду Петра Порошенко

Скриншот из эфира "Сніданок з 1+1"

"В топ-10 практически все звезды эпохи экс-президента. Это Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев, Иванна Климпуш-Цинцадзе. Относительно небольшое количество новых лиц объяснил спикер парламента Андрей Парубий. Он второй номер в списке. Интересное объяснение. Они — "ЕС" — взрослые, а в парламент идут дети, которых нельзя оставлять в комнате одних, да еще и со спичками. Вот такая логика. Пятый номер — София Федина. Голос Майдана, певица, телеведущая. Осмелюсь предположить, не столько для привлечения внимания и голосов, скорее для лишнего подчеркивания патриотизма и подъема партии", — съерничал Гордеев.

"Что тут сказать. Кто информирует, а плюсы п****зят", — подытожил Лыховий.

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Свобода слова от "1+1": телеканал тонко подколол Зеленского

Напомним, что генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко идет в Верховную Раду от партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Если четверо ни когда не были в политике, то остальные 6 были. Т.е телеканал в принципе прав. Ноооо... Самое интересное будет в мажолитарных округах. Как говорил герой старого фильма-Огласите весь список пожалуйста...
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Anin Georgij
Anin Georgij
Використовуючи лексику пропагандиста з "Носвинарні", пі..ят не плюси, а, власне, він сам. Припудрити першу десятку не означає щось змінити по суті. Все-таки за деревами треба бачити ліс.
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Решетников Александр
Решетников Александр
К Яныку вместо "экс-" всегда добавляют "беглый". К Педриле будут добавлять "вор-". И если кака мразь сомневается, то 5 уголовных дел (Карл, ПЯТЬ!) за 2 недели - это еще цветочки. Говорят адвокаты советуют Пеце идти на сделку и соглашаться на 7 лет, вместо светящего пожизненного..
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