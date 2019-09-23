"Такие договоры уже есть, подпишите!" Порошенко жестко ответил на безопасностные инициативы Зеленского

Мощной гарантией безопасности для Украины является Вашингтонский договор и скорейшее вступление в НАТО.

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы. Он отметил, что команда президента Владимира Зеленского объявила о желании создать новый международный договор, который "закрепит суверенитет Украины на века", но такие договоры уже существуют.

"Это тот случай, когда не стоит изобретать велосипед, потому что такой договор уже есть. Он называется Североатлантическим и является учредительным документом НАТО. Украине действительно следует к нему присоединиться, чтобы гарантировать свою безопасность. Зато, судя по заявлениям новых руководителей украинской дипломатии, Украина Зе сама снимает с повестки дня вопрос о членстве в НАТО. Но другой стратегической гарантии нашей безопасности не существует и быть не может", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко

Он призвал новую власть четко очертить европейский и евроатлантический курс Украины и на декабрьском саммите поднять вопрос о получении Украиной ПДЧ, а не создавать прецеденты для сомнений относительно соблюдения закрепленного в Конституции внешнеполитического вектора развития государства.

"Подпишите! Присоединяйтесь! Но для этого надо в декабре, как мы и говорили, во время нашей кампании поехать на саммит НАТО. Как мы это делали, включить в повестку дня вопрос относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. А если мы отказываемся, точнее они отказываются ехать, это значит, что уже там какие-то другие мотивы. И задача нашей политической силы быть "сторожевой собакой", охранять и сохранять европейскую и евроатлантическую интеграцию не только разговорами, а конкретными делами", – сказал Петр Порошенко.

Также он отметил, что прежде, чем анонсировать изменение плана урегулирования конфликта на Донбассе необходимо его четко проработать и получить безоговорочную международную поддержку данной стратегии, только после этого может идти речь об уходе от Минских договоренностей.

Как писал OBOZREVATEL, в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили об идее подписания масштабного международного договора после урегулирования ситуации на Донбассе, в котором бы приняли участие все крупнейшие игроки – Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы суверенитет страны.

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