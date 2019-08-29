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"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети

5.7т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото новоизбранного нардепа, одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который на первом заседании Верховной Рады выглядел крайне недовольным.

Снимок, сделанный в четверг, 29 августа, появился на странице журналиста Стаса Козлюка в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Остро отреагировала на фото ведущая Янина Соколова. "Вот так выглядит сегодня Украина. Вы спросите, а где остальные? Ну они есть. Но кто занят другим, а кто не заслужил, чтобы быть занятым Украиной, поэтому не пришел на пары. Есть еще третьи. Но художник их не разглядел за спиной большинства. Впрочем, будет весело", – написала она.

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

politeka.net

Украинцы принялись обсуждать показательное фото. "Точно! Мориарти", "Его святой водой окропили?", "Кощей бессмертный", "Мерзость", "Отродье. Пророссийское и украиноненавистное", "Дьявол"– написали в комментариях.

Медведчук в Раде

Медведчук в Раде

Фото: Стас Козлюк

"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети
"Так выглядит Украина": фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко попал на фото, приехав в Раду на велосипеде.

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Персоны
Виктор Медведчук Янина Соколова
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Червоний Данило
Червоний Данило
хуже мр-азей чем медведчук(жо-па), рабинович(жолудь), бойко(клоп), не сыскать! еще можно к ним добавить шуфрича, новинского и еже с ними! расстрелять тва-рей на майдане! эти тв-ари будут 5 лет вставлять палки в колеса!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да... Порохоботы из обоза в истерике! А ведь и до вас доберутся...
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