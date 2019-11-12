"Сюжет про зависть?" Арахамия встал на защиту Дубинского после скандального расследования

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит коррупции в действиях народного депутата Александра Дубинского, в собственности которого обнаружили 24 квартиры и 17 авто.

Своим мнением он поделился в кулуарах Верховной Рады во вторник, 12 ноября, пишет LIGA.net.

"А в чем расследование? Нет, я видел, что у него много квартир и машин. Даже, помню, предлагал ему поступить с ними по совести. Но это шутка. Он же сказал, что у него будут все декларации, у него они законные, законным путем нажиты. Если так, то какое тогда расследование?" – прокомментировал Арахамия материал Bihus.info.

Арахамия ответил на расследование об имуществе Дубинского Корреспондент

Расследовать, по его словам, нечего, поскольку Дубинский не был на государственной службе.

"Я вообще не понял сути расследования. Это был сюжет про зависть? Как это назвать? Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а у него такое состояние – нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такое состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников", – добавил глава фракции.

"Это надо спрашивать у Дубинского, почему он такой успешный журналист. Мы же не можем быть как пролетарии: если человек богат, то давайте его расследовать", – резюмировал он.

У Дубинского обнаружили десятки квартир и авто Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты показали 24 квартиры Дубинского и автопарк из 17 авто, половина их которых записана на мать нардепа.

Дубинский заявил, что заработал все еще до прихода в политику и ему просто завидуют.

Также нардеп сообщил, что все его имущество было получено легальным путем.

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