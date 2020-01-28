Сюмар обнародовала доказательства работы Бабикова на Януковича. Фото

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар опубликовала фотодоказательство того, что новоизбранный заместитель председателя ГБР Александр Бабиков в 2018 году еще был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.
На своей странице в Facebook, она выложила выдержку из жалобы, направленной в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Бабиковым.
В ней Бабиков, действуя и интересах Януковича, обращается в суд с жалобой о неоткрытии определенного производства. Какое именно производства не уточняется.
Александр Бабиков
"Бабиков в интересах Януковича. Много лет. А сейчас как заместитель директора ГБР в чьих? Какие версии?", – написала Сюмар.
Facebook \ Виктория Сюмар
Выдержка из жалобы в Кассационный суд
Отметим, что на брифинге 28 января Бабиков заявил, что якобы никогда не защищал беглого экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее родные Небесной Сотни обратились к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе Офиса генпрокурора из-за решения назначить Бабикова первым заместителем председателя ГБР.
Также оказалось, что Бабиков знал о своем назначении на должность первого заместителя ГБР еще до объявления ведомством конкурса на должность.
Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" пришли к ГБР, чтобы заявить его руководству о недопустимости назначения Александра Бабикова.
20 января Бабикова все же назначили на должность заместителя директора ГБР Ирины Венедиктовой.
24 января в ГБР зарегистрировали заявление против назначения первым заместителем главы ведомства Бабикова.
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