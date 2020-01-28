Сюмар обнародовала доказательства работы Бабикова на Януковича. Фото

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар опубликовала фотодоказательство того, что новоизбранный заместитель председателя ГБР Александр Бабиков в 2018 году еще был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

На своей странице в Facebook, она выложила выдержку из жалобы, направленной в Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Бабиковым.

В ней Бабиков, действуя и интересах Януковича, обращается в суд с жалобой о неоткрытии определенного производства. Какое именно производства не уточняется.

Александр Бабиков

"Бабиков в интересах Януковича. Много лет. А сейчас как заместитель директора ГБР в чьих? Какие версии?", – написала Сюмар.

Facebook \ Виктория Сюмар Выдержка из жалобы в Кассационный суд

Отметим, что на брифинге 28 января Бабиков заявил, что якобы никогда не защищал беглого экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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