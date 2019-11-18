"Судороги Трубы!" У Порошенко отреагировали на "подозрение" ГБР

Так называемое "подозрение", которое появилась в Telegram-канале заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко является российским заказом на нанесение вреда репутации политика.
Об этом заявили в пресс-службе Порошенко. Кроме того, там считают, что так называемое "подозрение" является попыткой помешать пятому президенту провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на безопастностном форуме в Галифаксе (Канада).
"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь – проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины", – отметили в пресс-службе Порошенко.
Петр Порошенко, Роман Труба
"Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.
И конвульсии Трубы – всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", – говорится в заявлении пресс-службы.
Постановление суда
Постановление суда
Как сообщал OBOZREVATEL:
первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила, что Труба нарушает закон и узурповуе власть.
Управляющий партнер адвокатской объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также бюро используется в интересах страны-агрессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации с ГБР.
В сети появился полный текст постановления Шевченковского райсуда Киева о допрос директора ГБР Романа Трубы и юриста Андрея Портнова.
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