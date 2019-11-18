"Судороги Трубы!" У Порошенко отреагировали на "подозрение" ГБР

Так называемое "подозрение", которое появилась в Telegram-канале заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко является российским заказом на нанесение вреда репутации политика.

Об этом заявили в пресс-службе Порошенко. Кроме того, там считают, что так называемое "подозрение" является попыткой помешать пятому президенту провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на безопастностном форуме в Галифаксе (Канада).

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь – проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины", – отметили в пресс-службе Порошенко.

Петр Порошенко, Роман Труба

"Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР. Ведь 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

И конвульсии Трубы – всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", – говорится в заявлении пресс-службы.

Постановление суда

Постановление суда

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