Судьи разнесли представителя Зеленского в КСУ: о чем речь

Судьи Конституционного суда Украины поставили в тупик представителя президента Владимира Зеленского в КСУ Федора Вениславского в ходе заседания 11 июня, на котором рассматривалась конституционность президентского указа о роспуске Рады.

Ему задали ряд вопросов относительно законности документа (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Так, судья спросил у Вениславского, с какого момента коалиция считается сформированной. На что представитель президента не смог дать четкий ответ, отметив, что юридически этот вопрос не урегулирован.

На вопрос судьи, с какого момента коалиция прекращает существование, представитель Зеленского назвал дату — 29 марта 2016 года, когда из нее вышла Радикальная партия Ляшко.

Заседание КС

Владимир Зеленский на заседании КС

Заседание КС

При этом судьи привели весомый аргумент: они напомнили, что 14 апреля того ж года нардепы 257 голосами поддержали представление коалиции о назначении Владимира Гройсмана премьер-министром.

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Также в ходе обсуждения судья подчеркнул, что у президента есть право, а не обязательство распускать парламент. Он задался вопросом, какие аргументы были у Зеленского распустить действующую Раду, которая функционировала и принимала решения.

"Это прежде всего отсутствие коалиции. А второе — уровень доверия к парламенту очень низкий", — ответил Вениславский.

Он уточнил, что уровень доверия к парламенту президент определил на основе социологических опросов.

В чем, собственно, проблема

Указ Зеленского обжаловали в КСУ 62 народных депутата из фракций "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ). По их мнению, коалиция в Раде прекратила существовать 17 мая 2019 года. Именно с 17 мая, по версии авторов, начался 30-дневной срок формирования новой коалиции и поэтому Зеленский якобы не имел права распускать парламент.

Какие сроки

Закон "О Конституционном суде Украины" дает один календарный месяц на рассмотрение дела с момента открытия конституционного производства.

Ранее один из авторов иска, председатель фракции "Народний фронт" Максим Бурбак показал на своей странице в Facebook письмо от судьи Конституционного суда Виктора Кривенко, в котором тот информирует депутата о том, что производство по делу открыли 29 мая.

Таким образом, последним днем, когда суд может вынести решение о конституционности указа Зеленского является 29 июня 2019 года.

Каким будет решение

Как ранее стало известно OBOZREVATEL, есть высокая вероятность, что указ Зеленского признают неконституционным. Вместе с тем источники не исключили и того, что под внешним давлением окончательное решение может измениться.

В частности, профессор права Виктор Мусияка, отвечая на вопрос, каким может быть решение суда, заметил: "Сложно давать прогноз по данному указу, тем более что Конституционный суд неоднократно выносил неоднозначные решения. Бывало, что решение абсолютно нормальное, не вызывает никаких отрицательных эмоций, а бывало, что оно очевидно заангажированное. Тут есть нюансы".

При этом председатель КСУ в 1996-1999 годах Иван Тимченко заверил, что у Зеленского не было достаточных оснований для роспуска Верховной Рады.

Может ли Зеленский как-то повлиять

Как пишет "Лига" со ссылкой на юристов, теоретически он может подписать новый указ. Однако документ не будет конституционным. Согласно Основному Закону, парламент нельзя распускать менее чем за шесть месяцев до окончания полномочий действующего созыва. Даже если взять все возможные конечные даты, которые назывались нардепами и экспертами (27 апреля, 27 мая и 14 июня), то срок для роспуска Рады по этой норме уже будет пропущен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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