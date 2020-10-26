Суд решил уволить главу НАБУ Сытника и возбудить против него "уголовку" – СМИ

Окружной админсуд Киева постановил уволить Артема Сытника с должности директора НАБУ. Минюст при этом должен вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.

Кроме того, суд постановил направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353). Об этом идет речь в решении суда от 26 октября, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Его решением ОАСК в этот же день восстановили в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.

Также, по ходатайству Кареева, было издано отдельное решение, в котором определили: во избежание дальнейших правонарушений со стороны директора НАБУ, необходимо исполнить решение Конституционного Суда от 28 августа 2020 года. Оно признает указ о назначении Сытника незаконным.

Суд среди прочего постановил:

направить замам Сытника указание "принять соответствующие меры реагирования" из-за неисполнения решения КС (то есть, надо полагать, решить – кто из них будет и.о. главы НАБУ вместо Сытника, отметили журналисты);

потребовать у Кабмина выделить министра для координации деятельности НАБУ, то же указание послать в Совбез;

дать указание Минюсту вычеркнуть Сытника из Единого реестра как руководителя НАБУ;

все перечисленные органы должны уведомить ОАСК в течение месяца после получения этого решения о принятых мерах по его выполнению.

В мотивировочной части решения указывается, что в ноябре 2019 года против Александра Кареева начали служебное расследование. Оно было связано с одним из уголовных производств, которые вел детектив. В мае приказом Сытника Кареева уволили из НАБУ.

Окружной админсуд признал незаконным и само служебное расследование, и два приказа Сытника – о дисциплинарном взыскании детектива и его увольнении.

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