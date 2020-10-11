Суд отказался наказать Зеленского из-за скандала с мэром Черкасс

Печерский районный суд Киева не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сказано в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре. Бондаренко просил суд защитить его честь и достоинство, а также взыскать с Зеленского 1 гривну в качестве компенсации.

Президент назвал Бондаренко "бандитом" и заявил, что у него 19 уголовных дел. В суде решили, что такие слова являются оценочным суждением и не содержат заведомо ложной информации.

"Публичное лицо, государственный служащий, должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества и повышенной заинтересованности общества его деятельностью и/или личной жизнью, ведь они, выбирая карьеру публичного человека, согласились на такое внимание", – пояснили в суде.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не "сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, назвав его "бандитом" и обвинив в популизме из-за нежелания соблюдать условия карантина.

Бондаренко же обвинил Зеленского в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса и решил обратиться в суд.