Суд обязал СБУ открыть производство по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже

Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.

Об этом в Facebook 9 сентября сообщил нардеп из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев. Он уточнил, что расследование будет идти по статьям 111 и 114 УК.

"Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам", – написал политик.

Судебное постановление. Facebook / Владимир Арьев

Постановление суда. Facebook / Владимир Арьев

Заявление истца. Facebook / Владимир Арьев

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