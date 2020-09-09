Суд обязал СБУ открыть производство по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже

Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.
Об этом в Facebook 9 сентября сообщил нардеп из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев. Он уточнил, что расследование будет идти по статьям 111 и 114 УК.
"Дело связано со сливом операции по "вагнеровцам", – написал политик.
Судебное постановление. Facebook / Владимир Арьев
Постановление суда. Facebook / Владимир Арьев
Заявление истца. Facebook / Владимир Арьев
Скриншот
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