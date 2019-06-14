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"Стыдно!" Саакашили обозвал Украину страной третьего мира. Видеофакт

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Лидер партии "Рух новых сил", экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили назвал Украину страной третьего мира.

Такое заявление прозвучало во время интервью радио "НВ". "Это стыдно. Я не видел в мире украинца, который бездельно сидит, который все время не создает вокруг себя организацию, который все время не хочет работать, постигать и так далее.Так почему страна должна выглядеть, как субсахарная Африка?" – возмутился он.

При этом Саакашвили заявил, что Нигерия – самая коррумпированная страна в мире – очень похожа на Украину. "Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?" – спросил политик.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 13 июня, партия "Рух новых сил" огласила список кандидатов, которые будут принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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