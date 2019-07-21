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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

4.4т Читать материал на украинском

Кандидат в народные депутаты Сергей Притула отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную Раду и насмешил украинцев своим комментарием к событию.

Фотографию и подпись украинский телеведущий выложил в Facebook: "Мы с Катенькой уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали", — написал он.

Фанаты не остались равнодушными и продолжили пикантный ассоциативный ряд. "Голосно выполняли долг?" — спросил Валентин Хода в комментариях. На что Притула подыграл и ответил, намекая на свой выбор: "Так, что аж соседи перекурили! А потом пошли голосовать!".

Сергей Притула с женой

Сергей Притула с женой

Facebook Сергей Притула

Новости
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"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Притула замахнулся на спикера Рады.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Сергей Притула
Место
Украина Киев
Теги
Выборы 2019 Партия Вакарчука "Голос"
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