"Аж соседи перекурили!" Притула пикантно "выполнил долг" и рассмешил украинцев

Кандидат в народные депутаты Сергей Притула отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную Раду и насмешил украинцев своим комментарием к событию.

Фотографию и подпись украинский телеведущий выложил в Facebook: "Мы с Катенькой уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали", — написал он.

Фанаты не остались равнодушными и продолжили пикантный ассоциативный ряд. "Голосно выполняли долг?" — спросил Валентин Хода в комментариях. На что Притула подыграл и ответил, намекая на свой выбор: "Так, что аж соседи перекурили! А потом пошли голосовать!".

Сергей Притула с женой Facebook Сергей Притула

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Притула замахнулся на спикера Рады.

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