"Страшное зрелище!" Гонтарева записала видео из больницы в Лондоне

В сети опубликованы фото и видео с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, которая получила травмы в результате ДТП в Лондоне.

Снимки оказались в распоряжении издания "НВ Бизнес" (чтобы помотреть, проскролльте страницу до конца).

На записи она показала палату, в которой находится, и травмированную ногу. "Страшное зрелище!" - прокомментировала экс-глава НБУ.

Гонтарева также напомнила, что в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на ее невестку.

Валерия Гонтарева "НВ Бизнес"

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее переломы костей стопы.

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