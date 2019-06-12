Страны-соседи могут захватить регионы Украины? Генерал назвал угрозу

В случае дестабилизации ситуации в Украине, страны-соседи могут нацелиться на оккупацию некоторых украинских территорий под предлогом спасения проживающих там людей.

Такое мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в комментарии "Фактам". По его словам, данные, получаемые оперативным путем по Румынии, Венгрии, Польше и Турции, свидетельствовали, что в политических кругах этих стран рассматривались не только вопросы создания зон влияния в интересующих их регионах.

"Также обсуждалась вероятность "возвращения" этих территорий себе в случае сложной ситуации, угрозы распада Украины", — подчеркнул Маломуж.

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Отметив, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы и решает, как укреплять свои границы, он добавил, что после распада Советского Союза у Украины были четкие представления о программах соседей, в том числе и тайных.

"В основном они касались "возврата в лоно" восстановленного Союза. Это были тайные разработки разного формата: экономического, финансового, военно-корпоративного. Так же и по дезорганизации страны, как это произошло во время двух Майданов, когда позиции руководства страны были ослаблены, и по задействованию оперативных и боевых средств", — пояснил генерал.

В то же время, по словам Маломужа, страны, входящие в ЕС, не могут откровенно вести подобную политику в отношении Украины, как это делает Россия, поскольку имеют "другие нравственные и политические ориентиры".

"Пока в Украине нет широкомасштабных военных действий, реальной угрозы со стороны соседей, особенно членов Евросоюза, нет", — заключил он.

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