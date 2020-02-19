Страны ЕС стали на сторону Украины в ООН и обвинили Россию

Эстония, Бельгия, Франция, Польша и Германия выступили с общим заявлением в поддержку Украины после заседания Совета безопасности ООН.

Они осудили Россию за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Зачитал заявление постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, передает Укринформ.

"Страны ЕС – нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша – полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении.

Также в нем шла речь о том, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых ДНР и ЛНР, нарушает фундаментальные принципы международного права.

Страны ЕС поддержали Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на заседании Совбеза ООН 18 февраля обвинила Россию в продолжении подлой и циничной войны на Донбассе. Заместитель главы МИД Сергей Кислица рассказал партнерам Украины о подлом нападении оккупантов на бойцов ВСУ на Луганщине, в годовщину боев за Дебальцево.

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