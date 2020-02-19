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19 февраля • обновлено в 09:22
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Страны ЕС стали на сторону Украины в ООН и обвинили Россию

11т
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Эстония, Бельгия, Франция, Польша и Германия выступили с общим заявлением в поддержку Украины после заседания Совета безопасности ООН.

Они осудили Россию за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Зачитал заявление постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, передает Укринформ.

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"Страны ЕС – нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша – полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении.

Также в нем шла речь о том, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых ДНР и ЛНР, нарушает фундаментальные принципы международного права.

Страны ЕС поддержали Украину

Страны ЕС поддержали Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на заседании Совбеза ООН 18 февраля обвинила Россию в продолжении подлой и циничной войны на Донбассе. Заместитель главы МИД Сергей Кислица рассказал партнерам Украины о подлом нападении оккупантов на бойцов ВСУ на Луганщине, в годовщину боев за Дебальцево.

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Автор
Екатерина Луговская
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Совбез ООН
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Golan Sim
Golan Sim
"Вiдтепер вже усi люди на Землi знають, що є такий чудовий народ як українцi, котрий потрiбно любити. Але тiльки так тупа нацiя як москалi не хочуть чомусь нас поважати! Я к же це можливо, га? Достатньо тiльки побачити скiльки ми, українцi, можемо з`їсти за один раз сала, щоб зрозумiти якi ми славетнi та могутнi люди. При цьому на нас даже ригачка не нападе, бо ми, звiсна рiч, справжнi казаки - нащадки горезвiстних атлантiв! А як ми можемо гупати черевиками та стрибати, коли радіємо чомусь? А якi в нас красивi та чаривнi жiночки i як вони щиро посмiхаються та палають очами, коли побачать у когось доляри? А якi в нас працелюбнi та кмiтливi чоловiки, котрi як нiхто можуть щось непомітно пiдхопити, кудись далеко занести, та швидко заховати! Тiльки за це вже нас, українцiв, можна покохати i визнати як самий гiдний європейський народ! А зараз усi разом негайно гукнемо - С-А-Л-А УКР.. - тьху, ну звичайно "слава"! Менi вже треба щось пожерти..", - НСДП(Наукова Свiдома Думка Патрiотiв).
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Куни Чан
Куни Чан
Какой марки стали? грамотеи западенские, а Польша не член Совбеза
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Украина - вторая не Франция, а Югославия, финал будет тот же
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