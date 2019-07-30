"Сели на холодное, намочив манту!" Супрун жестко осадили из-за обвинений в сторону Радуцкого

Основатель сети частных клиник "Борис", эксперт в сфере медицинских реформ Михаил Радуцкий ярко ответил и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун на ее нападки из-за адаптации международных стандартов в Украине.

Свои аргументы изложил он на странице в Facebook, полностью разгромив слова чиновницы и получив мощный отклик среди коллег.

"Супрун, вероятно обидевшись, что ее правительству поставлена ​​неудовлетворительная оценка как на выборах президента, так и на парламентских выборах, манипулируя фактами, сделала сообщение в социальной сети. Предполагаю, что обида связана еще и с опубликованными новостями, где меня называют ее преемником. Однако, я не делал таких заявлений и не подтверждал эту информацию", – написал он.

Ульяна Супрун Україна молода

Далее Радуцкий по пунктам опроверг доводы Супрун, порекомендовав ей, прежде чем делать громкие заявления, ознакомится с трудами мировых медиков, которые давно доказали, что у представителей разных рас есть генетические различия течения тех или иных болезней.

Кроме того, Радуцкий обратил внимание на то, что министерство под управлением Супрун, так и не смогло провести обещанные изменения и "прозрачность" госзакупок лекарств, о которых заявляет чиновница, также вызывает сомнение.

Он также заявил, что слова Супрун о том, что систему трансплантации невозможно постоить за год, не соответствуют действительности. "Все возможно, госпожа Ульяна, если есть политическая воля и профессиональная команда", – подчеркнул Радуцкий.

Михаил Радуцкий Украинская правда

Его пост нашел поддержку и в комментариях.

"Люди устали от псевдореформ и четко это высказали на выборах президента и парламента. Денег все меньше и смертность всё выше. Уже совсем сели на холодное, намочив манту и объевшись вишневых косточек, махая вслед уехавшим врачам. Запивая при этом слезами просроченные лекарства. Реформам быть! И страна пойдёт вперёд , несмотря на лай", – отреагировал глава страйкома фармкомпании "Интерхим" Александр Чумак.

Реакция страны на слова Супрун была жесткой и радикальной. В частности, у президента Владимира Зеленского ответили на истерику чиновницы назначением Радуцкого на должность советника президента. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

Появилась и экспертная оценка слов Супрун. В своей публикации доктор медицинских наук Алла Степаненко указала на ошибочность тезисов чиновницы, напомнив ей, что национальные Клинические протоколы и Медицинские стандарты нужны для определения на уровне страны критериев качества и индикаторов качества лечения.

"В Клинических рекомендациях дают основу для определения таких критериев и индикаторов, но они устанавливаются в каждой стране по своим возможностям и все время подтягиваются определенными мерами (оснащением, доступностью, лекарствами и т.д.) к лучшему. Супрун этого не знает, потому что даже при наличии к ней созданного протокола по лечению ишемического инсульта на основе доказательной медицины (2012) не построена система мониторинга, а теперь и в общем национальные протоколы не разрабатываются", – подчеркнула она.

Поделились своим мнением и другие эксперты. В частности, представитель Украины в ВОЗ Илья Бор написал в Facebook, в чем неправа Супрун, приведя конкретные примеры.

"Простой пример: анальгин-парацетамол ,и почему в Европе стараются применять парацетамол, хоть от него осложнений (бытовая передозировка) очень много. Все просто: скандинавы генетически находятся в группе риска при применении анальгина ,т.к. это вызывает агранулоцитоз, со смертностью около 30%. А скандинавы в свое время половину Европы оплодотворили. Вот англо-саксы,скандинавы и пр. отказались от него. А коллегам я рекомендую обновить свои знания", – отметил он.

Свою позицию высказала также заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская.

"Наши иностранные коллеги не могут поверить, что мы отказались от адаптированных страновых стандартов оказания мед. помощи. И, представьте, иногда и генетические особенности присутствуют. Вообще, люди даже не могут понять, о чем идёт речь", – раскритиковала она единомышленников Супрун.

Выяснились и другие доводы не в пользу Супрун. Примечательно, что в генетике существует целый раздел фармакогенетика, которая изучает генетические отличия в реакции организма на болезни.

Отметим также, что доказательная медицина учитывает генетические особенности в протекании болезней в клинических наставлениях SIGN Guideline 84: BreastCancerinWomen и Prostatecancer: diagnosisandtreatment. Clinicalguideline [CG58] Publisheddate: February 2008.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун разразилась истерикой из-за интервью Радуцкого.

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