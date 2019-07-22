"Страна нуждается в полной смене власти": мэр Днепра Филатов обратился к Зеленскому

Досрочные местные выборы должны пройти как можно скорее, ведь после парламентских выборов власть на местах также должна сдать экзамен народного доверия.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов отметил во время брифинга 22 июля. Глава города подписал соответствующее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

По словам Филатова, результат выборов в Верховную Раду Украины показал, что в стране появилась политическая сила, которая имеет возможность и волю самостоятельно устанавливать правила игры.

Мэр Днепра Борис Филатов

"Страна нуждается в полной смене власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны сдать экзамен на соответствие. Сделать это можно единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему. Досрочные местные выборы надо объявить не затягивая", – заявил мэр Днепра.

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По его мнению, именно они должны показать, кто имеет доверие населения, а кто пришел к власти за решением личных финансовых проблем. Местные советы должны прежде всего избавиться от криминальных кланов, добавил Филатов.

По мнению городского головы Днепра, инициативу проведения досрочных местных выборов должны поддержать и другие лидеры местного самоуправления.

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Документ

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение досрочных местных выборов.

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