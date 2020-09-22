Степанов заявил, что хочет быть главой Минздрава и депутатом одновременно

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намекнул, что хочет стать депутатом Одесского областного совета и при этом продолжать возглавлять министерство.

В эфире "Свобода слова" на ICTV чиновник заявил, что его работа депутатом никак не повлияет на работу в Минздраве.

"Никоим образом мое возглавление списка в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве здравоохранения", – сказал он.

Степанов подчеркнул, что после избрания в облсовет Одессы он не оставит Минздрав, хотя "многие об этом мечтают".

"Почему? Депутат областного совета не является должностным лицом, он не является депутатом Верховной Рады, который не может работать на других должностях", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет баллотироваться от партии "Слуга народа" в Одесский областной совет.