Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг обвинения народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой о якобы подделке документов Минздравом.

По ее словам, министерство вынесло на голосование Кабмина несогласованное постановление об автономизации больниц в рамках второго этапа медицинской реформы, где лоббируются финансовые интересы некоторых лечебных учреждений Киева. Впрочем Степанов на брифинге 2 июня заявил, что все эти обвинения беспочвенны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Судя по материалу, у народного депутата Устиновой есть способности к политической фантастике. Если говорить по существу, то у нас есть определенный порядок принятия постановлений правительства. Как это все происходит? Минздравом был разработан проект постановления, который затем направляется в министерства или другие органы центральной исполнительной власти для замечаний, которые они предоставляют к этому постановлению. Затем эти замечания или учитываются, или нет. И уже согласованный проект постановления выносится на заседание правительства", – пояснил министр.

Максим Степанов "Четвертая студия"

"Так вот, там были приведены две фотографии. Первая – это то, что Минздрав направлял в министерства, а вторая – это проект постановления с учетом уже замечаний Минфина, который был вынесен на заседание Кабмина. Это было отражено в стенограмме, можно просмотреть на сайте правительства это заседание", – добавил глава Минздрава.

Степанов также заверил, что Кабмин работает достаточно прозрачно и четко с соблюдением всех без исключения установленных правил и регламента.

"Очень странно, что народный депутат Устинова за почти год работы так и не выучила эти правила и не знает, каким образом принимаются те или иные нормативные акты Кабмина", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов рассказал, что около тысячи больниц в Украине недополучили финансирование. По его словам, меньше всего денег из бюджета выделили областным больницам, а также детским и инфекционным учреждениям. В некоторых медучреждениях речь идет о 50% недостачи.

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