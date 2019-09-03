Кремль ставит условия: появились нюансы встречи глав "Нормандской четверки"

Политические советники в "нормандском формате" на встрече в Берлине 2 сентября согласовали большую часть заключительного документа саммита лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция).
Как стало известно OBOZREVATEL, Украина совместно с Германией и Францией настаивали на скорейшей встрече лидеров глав государств, но задержка оказалась только за Кремлем.
"Позиция российской стороны остается неизменно жесткой – они ставят много условий", –рассказал собеседник издания.
Встреча глав МИД Украины и Германии
Twitter Андрея Мельника
Местом проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" определен Париж.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Директор Центра политической конъюнктуры (Росія) Алексей Чеснаков заявил, что помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине не согласовали конкретную дату саммита. Он отметил, что стороны обсудили условия, при которых саммит может состояться.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по итогам встречи рассказал, что речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.
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