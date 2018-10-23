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''Старик и море'': Коломойского потроллили карикатурой

2.8тЧитать материал на украинском

Журналистка Светлана Крюкова выставила на продажу картину, высмеивающую украинского олигарха Игоря Коломойского.

Она опубликовала в Facebook фото полотна, на котором бизнесмен изображен сидящим на берегу моря с кульком семечек в майке с надписью "ПриветБанк". Название картины - "Старик и море".

"Выставляю на аукцион картину. Масло, холст. Заряжена на молодость и хорошее настроение. Стартовая цена - 99 у.е.", - написала журналистка.

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По ее словам, картина неназванного художника доступна в двух уникальных экземплярах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Коломойский намерен поучаствовать в президентской кампании. Он сделал ставку на актера, лидера Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Персоны
Игорь КоломойскийСветлана Крюкова
Место
Украина
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