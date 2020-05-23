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23 мая • обновлено в 19:56
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Стало известно о подробностях гибели нардепа Давыденко: тело нашла уборщица

1.6т
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Возле тела народного депутата Украины, члена группы "Довіра" Валерия Давыденко, которого обнаружили мертвым 23 мая, был найден пистолет.

Об этом в комментарии изданию "Страна" сообщил нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Накануне последний сообщил в Telegram о гибели политика.

Валерий Давыденко

Валерий Давыденко

Politeka

Труп, по его данным, был найден уборщицей в кабинете депутата в Киеве на Большой Васильковской, 4а около 19:00.

На теле были следы огнестрельного ранения.

Нашла уборщица: стало известно о подробностях гибели нардепа Давыденко

Скриншот

Нашла уборщица: стало известно о подробностях гибели нардепа Давыденко

Скриншот

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
Теги
депутат смерть оружие Верховная Рада Украины
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