Нашла уборщица: стало известно о подробностях гибели нардепа Давыденко

Возле тела народного депутата Украины, члена группы "Довіра" Валерия Давыденко, которого обнаружили мертвым 23 мая, был найден пистолет.

Об этом в комментарии изданию "Страна" сообщил нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Накануне последний сообщил в Telegram о гибели политика.

Валерий Давыденко Politeka

Труп, по его данным, был найден уборщицей в кабинете депутата в Киеве на Большой Васильковской, 4а около 19:00.

На теле были следы огнестрельного ранения.

Скриншот

Скриншот

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