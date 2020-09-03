Стало известно, кто инициировал присвоение стипендии отцу Зеленского – документ

С идеей пожизненной стипендии для отца Зеленского выступил врио главы МОН Шкарлет
Таким образом он предложил стимулировать творческий труд выдающихся деятелей образования
Присвоение стипендии отцу Зеленского инициировал Сергей Шкарлет.
Идею присвоить пожизненную стипендию отцу президента Владимира Зеленского – 72-летнему преподавателю в криворожском филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана Александру Семеновичу – фактически подал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Это следует из пояснительной записки к соответствующему указу президента назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, которую нашел OBOZREVATEL. Документ был подписан временным главой МОН 25 августа 2020-го.
Отмечается, что актуальность принятия этого решения заключается в том, чтобы такими выплатами стимулировать творческий труд деятелей образования и засвидетельствовать их выдающиеся личные достижения.
Кроме того, пишет Шкарлет, пожизненные стипендии помогут реализации государственной политики по поддержке и улучшению материальных условий жизни выдающихся педагогов.
Шкарлет предложил присваивать выдающимся деятелям образования пожизненные государственные стипендии
В пояснительной записке врио министра образования и науки убеждает, что соответствующая инициатива не повлечет за собой дополнительных материальный и других расходов из Государственного бюджета Украины. Зато, уверяет он, реализация проекта окажет положительное влияние на "интересы отдельных слоев (групп) населения, объединенных общими интересами".
"Проект акта подготовлен с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения... не требует общественной антидискриминационной и антикоррупционной экспертиз", – среди прочих объяснений говорится в документе за подписью Шкарлета.
Шкарлет объяснил инициативу относительно пожизненных стипендий в записке к указу президента
Напомним, что в социальных сетях распространили фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы указом присвоил своему отцу Александру Зеленскому пожизненную стипендию. Однако проект документа был снят с рассмотрения Кабмина и решение не принято. В то же время проект документа был опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.
Инициатором присвоения стипендии Александру Зеленскому является Сергей Шкарлет
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 июня Кабмин назначил ректора Национального университета "Черниговская политехника" Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Известно, что комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность. Однако для того чтобы назначить Шкарлета на врио главы МОН, в ведомстве решили ввести новую должность заместителя министра по евроинтеграции.
После прихода Шкарлета в МОН "подчистили" новость о его назначении.
Ученые антиплагиаторной инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета, но он заявил, что это не соответствует действительности.
Вскоре временного главу МОН снова обвинили в плагиате. В частности, в одной из его статей в докторской диссертации нашли 87,5% совпадений с работами других ученых.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!