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25 декабря • обновлено в 12:10
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Стало известно, кого из членов Кабмина могут уволить первым

2.8т
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Министра образования и науки Украины Анну Новосад могут уволить из-за негативной реакции общественности.

Как говорится в материале Lenta.UA, Новосад – единственный член правительства, уволить которого просят сразу в четырех петициях к президенту Владимиру Зеленскому.

Показательной стала всего одна история с Новосад. Не успела она сесть в министерское кресло, как угодила в "профильный" скандал – нардеп седьмого созыва Ирина Фарион в небольшом посте министра образования в Facebook нашла сразу девять ошибок.

"Это зе-катастрофа. Иного, конечно, я и не ожидала. Однако сделать, по меньшей мере, девять ошибок разного характера – от синтаксических, грамматических до стилистических – Азарову было тоже под силу", – отметила Фарион.

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Кабмин Гончарука

Кабмин Гончарука

ТСН

Дальнейшие события продемонстрировали, что проблемы с правописанием – мелочь по сравнению с другими процессами, которые были запущены министром в системе образования и науки. "Реформирование" системы высшего образования, бездумная "оптимизация" школ – все это получило крайне негативные отклики", –отмечается в материале.

Авторы одной из петиций к главе государства с просьбой уволить министра критикуют следующие инициативы Новосад:

  • отмена существующих надбавок учителям и увеличение продолжительности их рабочей недели;

  • закрытие школ в сельской местности;

  • существенное сокращение сети учреждений высшего образования;

  • осложнение процедур восстановления и перевода студентов в другие высшие учебные заведения и на другие специальности, в том числе украинских студентов из-за границы;

  • сокращение количества студентов, получающих стипендии;

  • ликвидация научных и отраслевых учреждений, а также Национальной академий наук и так далее.

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Анна Новосад

Анна Новосад

ВВС

"Поддержка таких "псевдореформ" свидетельствует или о непрофессионализме новых руководителей Министерства образования и науки, или об их сознательном желании провести некий "социальный эксперимент" с непонятными для обычных граждан целями и последствиями. Указанные выше "реформы", касающиеся судьбы миллионов учителей, преподавателей, учащихся и студентов в Украине, дестабилизируют работу отечественных образовательных и научных учреждений", – отмечают авторы петиции.

"Будет ли Зеленский инициировать отставку Новосад? Это станет понятно уже после нового года. При этом, не исключено, что министр образования будет не единственная, кто пойдет на выход среди команды Гончарука", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад заявила, что задолженность учителям возникала из-за проблем в системе распределения денег на зарплаты и неэффективной сети школ в некоторых регионах.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Алексей Гончарук Анна Новосад Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство образования Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...ликвидация научных и отраслевых учреждений, а также Национальной академий наук и так далее..." - поручать КАКОЙ-ТО ДАМЕ ликвидировать ИНСТИТУТЫ Академии наук это полный сюрреализм. До этого могли додуматься только слУги и натуральные сумасшедшие. Люди, КОГО вы выбрали ПРАВИТЬ вами?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Свавильный Николай, а чем таким запомнилась НАН кроме дерибана зданий и земли лично Вам? Сивочолими академиками с космической зарплатой, большинство из которых никому в мире не известны, зданиями в центре Киева, полученными на шару еще при СССР?...
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фил филька
фил филька
написала бы пост на русском, фарион бы не смогла найти ошибки))
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Іванов Іван
Іванов Іван
фил филька, Фарион - бывшая коммунистка. А коммуняки без знания русского языка в те времена быть не могло
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