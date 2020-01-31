Стало известно, что грозит Левочкиной, поддержавшей Россию в ПАСЕ

Представительницу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлию Левочкину не могут исключить из делегации из-за ее скандального голосования в ПАСЕ в поддержку России.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook. По ее словам, в таком случае полномочия делегации будут недействительными.

"Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций парламента. Это является обязательным принципом при формировании делегации и если это условие нарушается – полномочия делегации не утверждаются. Ни я, ни кто другой не вправе включать или исключать кого-то из делегации", – подчеркнула она.

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По словам Ясько, на работу в парламентских ассамблеях делегируют своих представитителей политические партии, которые сами определяются с кандидатами.

"Общеизвестно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет, и какую политику эта сила проводит. В соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению. А делегация формируется из всех парламентских сил. Я не буду давать оценку поступка госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей", –заявила Ясько.

Она подчеркнула, что остальные 11 членов делегации проголосовали против всех решений по возврату России в ПАСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение россиянам полномочий в организации.

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