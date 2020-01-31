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31 января • обновлено в 09:00
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Стало известно, что грозит Левочкиной, поддержавшей Россию в ПАСЕ

4.7т
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Представительницу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлию Левочкину не могут исключить из делегации из-за ее скандального голосования в ПАСЕ в поддержку России.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook. По ее словам, в таком случае полномочия делегации будут недействительными.

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"Согласно правилам ПАСЕ, каждая делегация национальных парламентов создается по квотному принципу из представителей всех фракций парламента. Это является обязательным принципом при формировании делегации и если это условие нарушается – полномочия делегации не утверждаются. Ни я, ни кто другой не вправе включать или исключать кого-то из делегации", – подчеркнула она.

Что грозит Левочкиной, поддержавшей РФ в ПАСЕ

Что грозит Левочкиной, поддержавшей РФ в ПАСЕ

Пресс-служба ОПЗЖ

По словам Ясько, на работу в парламентских ассамблеях делегируют своих представитителей политические партии, которые сами определяются с кандидатами.

"Общеизвестно, какую политическую силу госпожа Левочкина представляет, и какую политику эта сила проводит. В соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению. А делегация формируется из всех парламентских сил. Я не буду давать оценку поступка госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей", –заявила Ясько.

Она подчеркнула, что остальные 11 членов делегации проголосовали против всех решений по возврату России в ПАСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы от ОПЗЖ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение россиянам полномочий в организации.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Елизавета Ясько
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Теперь все можем говорить что Украина поддержала/поддерживает Россию в ПАСЕ.
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Питон Каа
Питон Каа
Вот такие вот на Украине фальшивые европейские ценности, свобода слова и демократия. Нет там всего этого, там - неофашизм...
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Исключить нельзя? Ну ладно, значит нужно переломать дряни ноги, пусть дома сидит! И все довольны...
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2 из 4 ответов | показать все
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Medvedkov Yuri - херой, так чего сидишь? Пойди и сделай, запиши на видео да выложи в сетях, чтобы не повадно было другим инакомыслящим.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Ильичев Андрей, то у них таково понимание "европейские идеалов свободы и демократии". Надо речи вот таких граждан копировать и как можно активнее распространять среди граждан ЕС. Чтобы там понимали, что на самом деле представляют из себя мaйдaнyтые.
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