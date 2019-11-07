Россия изменила подход: в СНБО рассказали о новом сценарии в войне против Украины

Россия поняла, что ей очень трудно силовым путем на Донбассе решить вопрос присоединения Украины. Поэтому она изменил подход и работает над тем, чтобы украинцы начали грызть и кусать друг друга.

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Он также не исключает, что Кремль готовит против Украины сценарий гражданской войны.

"Главная задача Кремля – это расшатать ситуацию в Украине, чтобы потом сказать: "Уважаемые, вот вы нас накладываете санкции за то, что мы агрессоры, но они сами в своей стране не могут разобраться. Так, может, это не мы, а они плохие? Мы же, наоборот, хотим как лучше. Снимайте с нас санкции, а они пусть грызутся дальше", – отметил Кривонос.

Россия изменила подход в войне против Украины Коллаж

По его словам, санкции создают Российской Федерации очень много неудобств. Промышленность страны не может выпускать все комплектующие, которые необходимы.

Поэтому украинцев постоянно сталкивают лбами, как, например, с "формулой Штайнмайера", утверждает заместитель секретаря СНБО.

"Я работал в четырех областях – Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской, – рассказал он. – Общался с людьми. Не скажу, что это общение было легким, но первый вопрос, который мы ставили – кто из вас читал Минские соглашения и "формулу Штайнмайера"? Из пятисот-шестисот человек руку поднимали максимум несколько десятков. Это говорит о том, что люди не знакомы с основными документами, они воспринимают только ту информацию, которую им дает телевидение, ими легко манипулировать. Наш народ приучили не делать собственных выводов, а принимать за чистую монету все то, что им скармливают".

Кривонос обратил внимание на то, что со стороны политических лидеров не было понимания того, насколько важно вести войну на информационном поле.

"Наша задача – это четко донести до людей, что идет война и противник умело использует наши внутренние распри. <...> Мы думаем, как объединить народ. За 30 лет Независимости у нас никто не ставил вопрос национальной идентичности, не предъявлял проблему национальной идеи на государственном уровне. – Заметил Кривонос. – У нас только пытаются подчеркнуть, из какого региона и кто на каком языке разговаривает. Но в 2014 году на фронте вообще не стоял вопрос, кто на каком языке общается. Все воевали одной боевой семьей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября на фоне разведения войск в Золотом Россия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков".

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