"Самоятоятельно не сможете": международный эксперт предложил выход по Донбассу

Разрешить военный конфликт на Донбассе якобы возможно только путем привлечения третьей стороны в качестве посредника между Украиной и Россией.

Такое мнение высказал международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс в интервью "Апострофу".

"Проблема еще и в том, что сейчас Россия пытается всунуть оккупированный Донбасс назад в Украину. Регион нашпигован кремлевскими "прокси", двумя армейскими корпусами, коллаборационистами у власти", – высказался он.

Международный эксперт предложил выход по Донбассу

Единственный способ решить конфликт, по словам Стаббса, – привлечь третью сторону, чтобы она администрировала территории и была посредником. "Может, это будут силы ООН или какие-то еще. Не думаю, что вы сможете решить этот вопрос самостоятельно", – заявил эксперт.

"После разрешения конфликта вы сможете говорить о позитивных вещах. Вот вам пример из-за границы: посмотрите на Южную Корею – это суперпозитивная страна. У них есть потенциальные проблемы, но они очень эффективно справились с деэскалацией и смогли развивать экономику", – добавил Стаббс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стаббс предложил Украине смириться с незаконной аннексией Крыма и отдать полуостров России, чтобы улучшить международный имидж.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!