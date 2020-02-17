Главная Новости
17 февраля • обновлено в 02:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Самоятоятельно не сможете": международный эксперт предложил выход по Донбассу

522
Читать материал на украинском

Разрешить военный конфликт на Донбассе якобы возможно только путем привлечения третьей стороны в качестве посредника между Украиной и Россией.

Такое мнение высказал международный эксперт по стратегии разработки брендов и соучредитель всемирного маркетингового агентства UP There, Everywhere Джулиан Стаббс в интервью "Апострофу".

"Проблема еще и в том, что сейчас Россия пытается всунуть оккупированный Донбасс назад в Украину. Регион нашпигован кремлевскими "прокси", двумя армейскими корпусами, коллаборационистами у власти", – высказался он.

Новости
"Готовьтесь к войне": в СНБО сообщили, как выбьют оккупантов с Донбасса

Международный эксперт предложил выход по Донбассу

Международный эксперт предложил выход по Донбассу

Единственный способ решить конфликт, по словам Стаббса, – привлечь третью сторону, чтобы она администрировала территории и была посредником. "Может, это будут силы ООН или какие-то еще. Не думаю, что вы сможете решить этот вопрос самостоятельно", – заявил эксперт.

"После разрешения конфликта вы сможете говорить о позитивных вещах. Вот вам пример из-за границы: посмотрите на Южную Корею это суперпозитивная страна. У них есть потенциальные проблемы, но они очень эффективно справились с деэскалацией и смогли развивать экономику", – добавил Стаббс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стаббс предложил Украине смириться с незаконной аннексией Крыма и отдать полуостров России, чтобы улучшить международный имидж.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги