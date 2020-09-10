США ввели санкции против нардепа Деркача и трех россиян

Министерство финансов США ввело персональные санкции против народного депутата Украины (внефракционного) Андрея Деркача и трех россиян.

Как сообщается на официальном сайте Минфина, кроме Деркача, под ограничения попали Антон Андреев, Артем Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга. Они обвиняются в попытках повлиять на избирательный процесс в США.

"Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года. Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", – говорится в сообщении.

Глава Минфина США Стивен Мнучин подчеркнул, что Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять этим российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", – отметил он.

Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.

"В результате сегодняшних обозначений вся собственность и интересы в имуществе этих целей, подпадающих под юрисдикцию США, заблокированы, лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", – объясняется в документе.

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