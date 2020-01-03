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3 января • обновлено в 22:54
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США убили генерала-друга Путина: появилась официальная реакция Украины

5.8т
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МИД Украины выразил обеспокоенность относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Пресс-служба ведомства в пятницу, 3 января, опубликовала официальную позицию государства.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде", – сказано в сообщении.

"Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", – добавили в МИД.

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МИД Украины отреагировал на убийство Сулеймани, иллюстрация

МИД Украины отреагировал на убийство Сулеймани, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, именно Сулеймани помог президенту Сирии Башару Асаду переломить ход войны. Также появилась информация, что Сулеймани был в Москве и лично встречался с главой РФ Владимиром Путиным.

Сам Путин также отреагировал на резонансное убийство и выразил обеспокоенность, что убийство иранского генерала может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Николаев Олег
Николаев Олег
Как лизнули знатно.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Зебильный Зе и его позорное стадо состряпали потрясающую чушь! От имени моей Украины! Скоты, бля!
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Ку Алексей
Ку Алексей
какло МИД знатно отcocaл америкосам...
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3
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ку Алексей, в искусстве отсоса шлюхам с паРРаши нет равных! ПутЕн докажет! Да, шлюха?
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2
1

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