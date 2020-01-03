США убили генерала-друга Путина: появилась официальная реакция Украины

МИД Украины выразил обеспокоенность относительно эскалации ситуации на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Пресс-служба ведомства в пятницу, 3 января, опубликовала официальную позицию государства.

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также сегодняшних ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде", – сказано в сообщении.

"Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", – добавили в МИД.

МИД Украины отреагировал на убийство Сулеймани, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, именно Сулеймани помог президенту Сирии Башару Асаду переломить ход войны. Также появилась информация, что Сулеймани был в Москве и лично встречался с главой РФ Владимиром Путиным.

Сам Путин также отреагировал на резонансное убийство и выразил обеспокоенность, что убийство иранского генерала может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе.

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