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18 мая • обновлено в 13:49
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США резко обратились к России и призвали немедленно вернуть Крым

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США в очередной раз призвали Россию немедленно вернуть контроль над аннексированным Крымом Украине.

Как сообщило в Facebook посольство США в Украине, об этом заявила в видеообращении временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

США призвали Россию немедленно вернуть Крым

США призвали Россию немедленно вернуть Крым

"Мы призываем Россию прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине. Мы поддерживаем Украину и в который раз заявляем, что Крым – это Украина", – сказала она.

По словам Квин, депортация крымских татар в 1944 году повлекла немыслимые травмы, страдания и гибель многих тысяч людей.

"Горе, которое потерпели эти люди и их семьи, невозможно измерить или оправдать. Эта травма и страдания только усугубляются современной оккупацией Крыма Россией. США не признают и никогда не признают незаконную российскую аннексию Крыма", – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что санкции США, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом.

"И наша решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", – добавила Квин.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине и в мире 18 мая чтят память жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году по приказу Иосифа Сталина с полуострова в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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