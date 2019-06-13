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США переименовали Киев: Россия на ушах

59.6тЧитать материал на украинском

В США изменили официальное название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Решение принял Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины в США Валерия Чалого. Оно было единогласным, сообщается на странице Посольства Украины в США на Facebook.

Изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

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"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", – отметили в посольстве.

США переименовали Киев

США переименовали Киев

Телеканал 24

В России уже отреагировали на изменение названия Киева, назвав его украинизацией. Новость о решении США появилась в топах главных СМИ России, таких как "Газета.ру", "Лента.ру", РИА Новости и других.

США переименовали Киев: Россия на ушах
США переименовали Киев: Россия на ушах
США переименовали Киев: Россия на ушах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

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Персона
Валерий Чалый
Место
УкраинаКиев
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Комментарии
25
42
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73
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3
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Вся Россия в панике! Ура, мы победили! Весь мир с нами! Томос с нами! Мы теперь Европа!
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0
0
Putin Serjio
Putin Serjio
Ну всё, теперь заживете.. В этом крфлась главная проблема Украины
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2
1
Обоев Рулон
Обоев Рулон
Да, Россия на ушах, введено чрезвычайное положение положение и комендантский час.Дэбылы щэнэвмэрлые
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4
2

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