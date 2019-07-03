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Срывает дедлайны: Парубий набросился с обвинениями на Зеленского

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он вовремя не дал ответа относительно закона о временных следственных комиссиях.

На заседании парламента 3 июля Парубий обратился к главе государства, пишет "Українська правда".

"Президент Зеленский уже 27 июня должен был дать ответ по закону, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции прошло 15 дней: должно быть или вето, или объяснения и дополнения, или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной Рады", – заявил спикер.

Парубий обвинил Зеленского

Парубий обвинил Зеленского

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По его словам, в СМИ появилась информация о том, что президент наложил вето, впрочем документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому Парубий обратился к Офису президента Украины с требованием немедленно передать документ с решением в парламент.

Он добавил, что важно знать, действительно ли наложено вето. По его словам, в таком случае после принятия Избирательного кодекса следует преодолеть его или проголосовать за предложения.

Спикер отметил, что указанный закон регламентирует парламентский контроль, и добавил, что уже 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте.

"Я надеюсь, что хотя бы закон о Пласте будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов", – подытожил он и сказал, что надеется на работу согласно закону и Конституции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей ПарубийВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Мир Миру
Мир Миру
АП працює відповідно до зарплати... Повільно, неохоче і неякісно. Хіба не це відчувають "маленькі" українці?
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот вам и тв#рь зеленая! эту куклу протолкнули в президенты друзья коломойши. А так же туп#цы, которых 73%, которых легко обработать! эти 73% это не социально ответственные граждане Украины. Более того, это вообще не украинцы, разве что по паспорту. Это как правило слаборазвитые, легковнушаемые индивидуумы. По статистке большая их часть люди с российским корнями. На генном уровне, россияне впитывают любую информацию как губка, без предварительного анализа и размышлений (что мы наблюдаем на россии). Что собственно мы и наблюдаем и у нас - 73%...
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Serov Oleg
Serov Oleg
Махно Володимир, ну,тебе,натуральному идиоту,до этих слаборазвитых никогда не подняться
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