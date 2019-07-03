Срывает дедлайны: Парубий набросился с обвинениями на Зеленского

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он вовремя не дал ответа относительно закона о временных следственных комиссиях.

На заседании парламента 3 июля Парубий обратился к главе государства, пишет "Українська правда".

"Президент Зеленский уже 27 июня должен был дать ответ по закону, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции прошло 15 дней: должно быть или вето, или объяснения и дополнения, или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной Рады", – заявил спикер.

Парубий обвинил Зеленского

По его словам, в СМИ появилась информация о том, что президент наложил вето, впрочем документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому Парубий обратился к Офису президента Украины с требованием немедленно передать документ с решением в парламент.

Он добавил, что важно знать, действительно ли наложено вето. По его словам, в таком случае после принятия Избирательного кодекса следует преодолеть его или проголосовать за предложения.

Спикер отметил, что указанный закон регламентирует парламентский контроль, и добавил, что уже 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте.

"Я надеюсь, что хотя бы закон о Пласте будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов", – подытожил он и сказал, что надеется на работу согласно закону и Конституции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 мая в Верховную Раду внесли два проекта закона об импичменте президента.

6 июня ВРУ приняла законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте президента Украины.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях.

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