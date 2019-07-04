Суд обязал провести пережеребьевку партий: в ЦИК заявили о срыве выборов

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на заседании в четверг, 4 июля, передает "Украинская правда".

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты вынесенного решения, но я вам сообщаю, что это акция, направленная ​​на срыв выборов", – заявила она.

ЦИК Зеркало недели

Слипачук также пообещала обжаловать решение суда.

Как стало известно, соответствующий иск подала "Аграрная партия Украины", о чем сказано на сайте политсилы. Поводом для этого стало то, что партии "Рух Нових Сил" Михеила Саакашвили присвоили 22 номер в бюллетене без жеребьевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации. Причиной стало то, что политсила рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.

25 июня суд обязал ЦИК зарегистрировать Саакашвили и его однопартийцев кандидатами в народные депутаты.

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