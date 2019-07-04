ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Суд обязал провести пережеребьевку партий: в ЦИК заявили о срыве выборов

Читать материал на украинском

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на заседании в четверг, 4 июля, передает "Украинская правда".

"Шестой апелляционный административный суд принял решение о пережеребьевке. На сегодняшний момент напечатано фактически 5 млн 200 бюллетеней. Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты вынесенного решения, но я вам сообщаю, что это акция, направленная ​​на срыв выборов", – заявила она.

Новости
Выборы в Украине: ЦИК упростил процедуру голосования

ЦИК

ЦИК

Зеркало недели

Слипачук также пообещала обжаловать решение суда.

Как стало известно, соответствующий иск подала "Аграрная партия Украины", о чем сказано на сайте политсилы. Поводом для этого стало то, что партии "Рух Нових Сил" Михеила Саакашвили присвоили 22 номер в бюллетене без жеребьевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации. Причиной стало то, что политсила рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.

25 июня суд обязал ЦИК зарегистрировать Саакашвили и его однопартийцев кандидатами в народные депутаты.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
ЦИКАграрна партія
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Блоги / мнения

ads pixel