"Сразу после переизбрания": Порошенко рассказал, о чем договорился с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля провел встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном, на которой они пришли к согласию по ряду ключевых вопросов.

Подробности переговоров Порошенко раскрыл в эфире телеканала "Интер" в режиме видеотрасляции из Парижа. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, первый вопрос, который обсудили лидеры – обеспечение мира в Украине.

Порошенко и Макрон facebook.com/petroporoshenko

Порошенко и Макрон договорились о "нормандском формате"

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата", – сказал украинский президент.

Об освобождении Сущенко

Порошенко анонсировал новую инициативу по освобождению украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ.

"С президентом Франции Эммануэлем Макроном я отдельно поднял вопрос нашего журналиста, господина Сущенко. Вы знаете, что он работал в Париже, что первая леди Франции беспокоилась о его судьбе. Эммануэль четко зафиксировал, что в ближайшее время мы еще раз выйдем с инициативой, чтобы президент РФ Владимир Путин сдержал свое слово, освободил украинца Сущенко", – рассказал глава Украины.

Порошенко отметил, что поднял вопрос политзаключенных, которые находятся не только в России, но и на оккупированных территориях, а также вопрос нарушения прав крымских татар в Крыму.

"Мы четко скоординировали и эти шаги и в Берлине, и в Париже. Были даны соответствующие поручения. И мы решительно начинаем подготовку к саммиту "нормандского формата", в повестку дня которого обязательно будут включены и эти вопросы", – резюмировал он.

Также по словам Порошенко, они обсудили с Макроном вопрос освобождения 24 украинских моряков, которые являются военнопленными в РФ.

Перше питання, яке я піднімав на переговорах з європейськими лідерами сьогодні – це встановлення миру в Україні. Отримав запевнення, що найближчим часом буде скликано засідання на найвищому рівні Нормандського формату pic.twitter.com/DWVEwQKjDH — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с президентом Франции в Париже встретился также оппонент Порошенко в избирательной гонке Владимир Зеленский.

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