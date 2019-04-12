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"Сразу после переизбрания": Порошенко рассказал, о чем договорился с Макроном

10.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля провел встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном, на которой они пришли к согласию по ряду ключевых вопросов.

Подробности переговоров Порошенко раскрыл в эфире телеканала "Интер" в режиме видеотрасляции из Парижа. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, первый вопрос, который обсудили лидеры – обеспечение мира в Украине.

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Порошенко и Макрон

Порошенко и Макрон

facebook.com/petroporoshenko

Порошенко и Макрон договорились о "нормандском формате"

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата", – сказал украинский президент.

Об освобождении Сущенко

Порошенко анонсировал новую инициативу по освобождению украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ.

"С президентом Франции Эммануэлем Макроном я отдельно поднял вопрос нашего журналиста, господина Сущенко. Вы знаете, что он работал в Париже, что первая леди Франции беспокоилась о его судьбе. Эммануэль четко зафиксировал, что в ближайшее время мы еще раз выйдем с инициативой, чтобы президент РФ Владимир Путин сдержал свое слово, освободил украинца Сущенко", – рассказал глава Украины.

Порошенко отметил, что поднял вопрос политзаключенных, которые находятся не только в России, но и на оккупированных территориях, а также вопрос нарушения прав крымских татар в Крыму.

"Мы четко скоординировали и эти шаги и в Берлине, и в Париже. Были даны соответствующие поручения. И мы решительно начинаем подготовку к саммиту "нормандского формата", в повестку дня которого обязательно будут включены и эти вопросы", – резюмировал он.

Также по словам Порошенко, они обсудили с Макроном вопрос освобождения 24 украинских моряков, которые являются военнопленными в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с президентом Франции в Париже встретился также оппонент Порошенко в избирательной гонке Владимир Зеленский.

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Персоны
Эммануэль МакронПетр Порошенко
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
блин, где все это лайно, порохободыь должны гавкать! а нету их!
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1
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Юг Руси
Юг Руси
🤣🤣🤣
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1
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Какой он жалкий !!!
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3
0

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