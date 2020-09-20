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Список "Слуг народа" в Киевсовет возглавит жена Кулебы – СМИ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
4,3 т.
Евгения Кулеба возглавит список ''Слуг народа'' в Киевсовет . Источник: pravda.com.ua

Список партии "Слуга народа" на выборах в Киевский городской совет возглавит жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба.

Об этом со ссылкой на собственные источники 20 сентября сообщил Telegram-канал "Политика Страны".

Известно, что Кулеба является основателем и руководителем общественной организации “Город-сад”, которая занимается урбанистикой. Наиболее известные ее проекты – сквер Небесной Сотни на улице Михайловской в Киеве и парк Шелковичный в Славянске Донецкой области.

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УкраинаКиевВыборы в КиевеПартия Слуга народаДмитрий Кулеба
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