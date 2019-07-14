"Совсем не понимает": выяснилась опасность возможной встречи Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и не понимает опасности, исходящей от президента РФ.

Об этом изданию "Голос Америки" заявил российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. По его мнению, Зеленский "совсем не понимает своего так называемого партнера".

"Ему нужно выполнить домашнее задание, начиная от основ дипломатии до психологии и изучения этой личности", – заявил Илларионов.

"У меня нет ощущения, что Зеленский сделал это домашнее задание. Он собирается встретиться с человеком, который очень опытен, очень проницателен, очень хорошо подготовлен, который использует различные инструменты, который способен разыграть несколько карточных партий в разных столах одновременно. И много опытных политиков со всего мира потерпели неудачу в переговорах с Путиным", – подчеркнул эксперт.

svoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Путину. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Путин после разговора с Зеленским обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

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