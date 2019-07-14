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"Совсем не понимает": выяснилась опасность возможной встречи Зеленского с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и не понимает опасности, исходящей от президента РФ.

Об этом изданию "Голос Америки" заявил российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов. По его мнению, Зеленский "совсем не понимает своего так называемого партнера".

"Ему нужно выполнить домашнее задание, начиная от основ дипломатии до психологии и изучения этой личности", – заявил Илларионов.

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"У меня нет ощущения, что Зеленский сделал это домашнее задание. Он собирается встретиться с человеком, который очень опытен, очень проницателен, очень хорошо подготовлен, который использует различные инструменты, который способен разыграть несколько карточных партий в разных столах одновременно. И много опытных политиков со всего мира потерпели неудачу в переговорах с Путиным", – подчеркнул эксперт.

"Совсем не понимает": выяснилась опасность возможной встречи Зеленского с Путиным

svoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Путину. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

  • Путин после разговора с Зеленским обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Андрей Илларионов Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Безграмотный скоморох будет постоянно не готов к такого рода событиям и не только с Путиным, да и со всеми остальными. В политике шоу-клоунаду, как на сцене не устроишь. Тут дурака видно из далека, а если ты таким и есть, то лучше ешь шаурму на вокзале, а к Путену отправь опытных дипломатов; а не Богданых.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Ему нужно выполнить домашнее задание," Точно. Начать выполнять Минские соглашения.
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Мир Миру
Мир Миру
"Україна може бути центром модернізаційного руху в колишньому СРСР" - сказав експерт зі стратегій Євген Глібовицький.
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