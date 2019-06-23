Соратника Януковича не пустили на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе администрации беглого президента Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщила в Facebook гражданская сеть "Опора". Кроме него, отказ получили еще 20 лиц.

Отмечается, что Клюева не допустили до участия в выборах из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года, как того требует законодательство.

Андрей Клюев zloy-odessit.livejournal.com

При этом, представитель Либеральной партии заявил во время заседания, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк – это украинская территория. Поэтому, по его словам, оснований для такого решения у ЦИК не было.

Отметим, Клюев собирался баллотироваться в Верховную Раду по 46-му избирательному округу в Донецкой области.

Также стало известно, что в регистрации отказали народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацких из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Евгений Мураев заявил, что Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019-м.

В Центризбиркоме заявили, что любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны, следовательно Ефремов пойти на выборы не сможет.

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