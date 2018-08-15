"Сомневаюсь в беспристрастности": Насиров заявил отвод коллегии судей

В среду, 15 августа, глава Государственной фискальной службы Украины (2015-2018) Роман Насиров заявил отвод коллегии судей, рассматривающей его дело, в связи с безосновательным и незаконным продлением обязанностей как подозреваемого.

Он подчеркнул, что на нынешнем этапе сторона защиты использовала уже все процессуальные возможности убедить суд в очевидных вещах. Свою позицию Насиров изложил на личной странице в Facebook.

"Не хочу даже просто навязывать свое мнение, поэтому выкладываю полный текст заявления с доводами. Интересно будет услышать мнение юристов или судей. Если суд совершил ошибку, то было достаточно времени ее исправить, а не продолжать безосновательное нарушение конституционных прав. Дело было начато как политическая популистская история и пока так и продолжается", — написал он.

В тексте обнародованного заявления Насиров отмечает, что коллегия судей относится к нему предвзято. Доказательством этого является тот факт, что она вышла за пределы ходайств стороны обвинения и приняла решение, о котором ее не просил прокурор (речь идет о незаконном продлении обязанностей как подозреваемого на срок, превышающий два месяца).

"Итак, с одной стороны, без ходатайства участников судебного процесса суд не имел права продлевать действие обязанностей, а с другой стороны, продление действия меры пресечения по результатам подготовительного производства вообще не предусмотрено статьей 315 Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК). Таким образом, суд дважды нарушил одну и ту же норму части 3 статьи 315 УПК Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд позволил себе проигнорировать Решение Конституционного Суда Украины о том, что меры, ограничивающие гарантированное частью первой статьи 29 Конституции Украины право человека на свободу и личную неприкосновенность, могут быть применены судом в новой процессуальной стадии — стадии судебного производства, в частности во время подготовительного судебного заседания, только по мотивированному решению суда и только на основании и в порядке, установленных законом.

Претензии Насирова вызвал и тот факт, что коллегия судей проигнорировала признание прокурором уменьшения рисков, которые может совершить подозреваемый.

"Невыполнение судом своих прямых процессуальных обязанностей, игнорирование любых доводов стороны защиты вызывает у меня обоснованные сомнения в беспристрастности коллегии судей. На данном этапе единственным способом реагирования на такие противоправные действия коллегии судей для меня остается отвод... Признаками предвзятости коллегии суда является противоправные решения, которые существенно нарушают мои права и свободы и дают основания мне считать, что суд действует в интересах обвинения, что, в свою очередь, делает невозможным справедливое рассмотрение дела именно этим составом суда", — подчеркнул Насиров в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Насиров заявил, что связывает незаконное продление процессуальных обязанностей со своей политической деятельностью.