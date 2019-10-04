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4 октября • обновлено в 23:40
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"Соединяться – смерти подобно!" Гордон призвал Зеленского оградить Донбасс и Крым забором

4.5т Читать материал на украинском

Журналист Дмитрий Гордон призвал оградить Украину забором от Крыма и Донбасса, чтобы с оккупированных территорий не "просочились" враги.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.

"Я категорический противник договоренностей с Российской Федерацией. Я повторю то, что сказал уже президенту Зеленскому. На этих переговорах нас все равно обманут. Путин не сдержит слово, как не держит никогда", – сказал он.

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Гордон призвал Зеленского оградить Донбасс и Крым забором

Гордон призвал Зеленского оградить Донбасс и Крым забором

Скриншот из видео

"У нас есть Донбасс и Крым это территория Украины. Люди, которые могли что-то делать, уехали. Остались не друзья Украины. Если мы еще запустим врагов еще и сюда, будет крах вообще. Поэтому мой рецепт оградится забором и строить экономику на оставшейся части, показать цветущую страну, чтобы вернулись Крым и Донбасс. Соединяться с ним смерти подобно", – добавил Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский озвучил план действий по деоккупации Крыма и Донбасса.

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Персоны
Дмитрий Гордон Владимир Зеленский
Теги
Крым Донбасс
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Федоров Федор
Федоров Федор
Штопаный получил заказ на разжигание) Как эту салупу можно вообще воспринимать как человека после его пиромидок? Это циничнейший padoнок. Ещё даже ценичней, чем Петро.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Лысый в сепара превратился...пиявку ему смачную в прямом эфире по лысине!
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