"Соединяться – смерти подобно!" Гордон призвал Зеленского оградить Донбасс и Крым забором

Журналист Дмитрий Гордон призвал оградить Украину забором от Крыма и Донбасса, чтобы с оккупированных территорий не "просочились" враги.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.

"Я категорический противник договоренностей с Российской Федерацией. Я повторю то, что сказал уже президенту Зеленскому. На этих переговорах нас все равно обманут. Путин не сдержит слово, как не держит никогда", – сказал он.

Гордон призвал Зеленского оградить Донбасс и Крым забором Скриншот из видео

"У нас есть Донбасс и Крым – это территория Украины. Люди, которые могли что-то делать, уехали. Остались не друзья Украины. Если мы еще запустим врагов еще и сюда, будет крах вообще. Поэтому мой рецепт – оградится забором и строить экономику на оставшейся части, показать цветущую страну, чтобы вернулись Крым и Донбасс. Соединяться с ним – смерти подобно", – добавил Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский озвучил план действий по деоккупации Крыма и Донбасса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!