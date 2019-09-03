"Соболезнуем": у Тимошенко случилась трагедия в семье

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во вторник, 3 сентября, не присутствовала на сессии Верховной Рады и не голосовала за снятие депутатской неприкосновенности из-за трагедии в семье.

Об этом сообщил нардеп от "Батьківщини", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Он объяснил отсутствие Тимошенко в Раде "Радио Свобода".

"Насколько мы знаем, мы соболезнуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наши искренние соболезнования. Я думаю, она сама объяснит. Но сегодня... Такова жизнь. Она, к сожалению... каждого из нас не обходит..." – отметил Наливайченко.

Юлия Тимошенко не пришла в Раду Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

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