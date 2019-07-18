"Собиратель земель": Портников раскрыл план Путина по Крыму

Для президента России Владимира Путина вопрос о том, чей Крым, закрыт потому, что "присоединение" полуострова к России – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно – значит, разрушить миф о "собирателе земель".

Такое мнение высказал известный журналист Виталий Портников в своем блоге для "Крым.Реалии", комментируя отсутствие крымской тематики в пророссийском фильме Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" о скандальном политике Викторе Медведчуке и Путине.

Журналист отметил, что Медведчук – не первый и не последний пророссийский политик, которого в Кремле воспринимают как человека, способного стать альтернативой "национализму" и "радикальным настроениям" и возвратить одну из бывших советских республик в российскую сферу влияния.

Путин и Медведчук

Портников вспомнил, что в одном из интервью Медведчук подчеркнул, что считает Крым украинским и говорит об этом Путину, а тот считает полуостров российским – и с точки зрения "международного права", и с точки зрения "исторической справедливости".

"Но у Виктора Медведчука, думаю, нет никакого ответа на вопрос, как решать крымскую проблему – как и у любого другого пророссийского политика в Украине. Медведчук может много говорить о российско-украинских отношениях, о Донбассе, о заключенных. Но про Крым он говорит только одно: Крым – украинский. А дальше?" – написал Портников.

По словам журналиста, российское руководство не признает эту точку зрения даже если в Киеве появится сочувствующий Путину президент.

"Для Владимира Путина вопрос о Крыме закрыт еще и потому, что "присоединение" полуострова к России, уверен, – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно – значит, своими руками разрушить миф о "собирателе земель",– добавил Портников.

Он объяснил, что вопрос "чей Крым?" будет звучать при любой украинской власти и проблема восстановления территориальной целостности Украины останется главной в российско-украинских отношениях.

Как сообщил OBOZREVATEL, Портников предрек крах режиму Путина и сообщил, что крымские татары обязательно победят страну-агрессора Россию. Также он рассказал, когда закончится война РФ и Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!