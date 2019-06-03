Снос памятника Жукову в Харькове: Зеленский отреагировал и отшил Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должен был решаться жителями города в мирных дискуссиях при участии мэра в роли арбитра.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, назвав инцидент с памятником "ярким примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы", подчеркнув необходимость введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.

"Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона). Итак, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове", - написала Мендель.

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"Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны", - заявила она.

По словам Мендель, городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону.

Также она озвучила ответ Зеленского МИД России, где его призвали разобраться в ситуации с памятником Жукову.

"Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов", - написала Мендель.

"Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне памятник Шухевичу в Ивано-Франковске вызвал международный скандал. Послы Израиля и Польши написали жесткое письмо мэру города, после чего их сравнили с российскими пропагандистами.

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