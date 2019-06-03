ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Снос памятника Жукову в Харькове: Зеленский отреагировал и отшил Россию

11.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должен был решаться жителями города в мирных дискуссиях при участии мэра в роли арбитра.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, назвав инцидент с памятником "ярким примером непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы", подчеркнув необходимость введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.

"Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона). Итак, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове", - написала Мендель.

Новости
Зеленский назвал нового представителя Украины в Контактной группе по Донбассу

"Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны", - заявила она.

По словам Мендель, городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону.

Также она озвучила ответ Зеленского МИД России, где его призвали разобраться в ситуации с памятником Жукову.

"Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов", - написала Мендель.

"Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", - сказано в сообщении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне памятник Шухевичу в Ивано-Франковске вызвал международный скандал. Послы Израиля и Польши написали жесткое письмо мэру города, после чего их сравнили с российскими пропагандистами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Юлия МендельВладимир Зеленский
Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
50
9
Смешно
2
Интересно
16
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Именно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Good Valery
Good Valery
с Кернеса арбитр так себе. именно его действия привели к такому результату.в обществе нет единого мнения о переименовании улиц и кто герой. зачем затрагивать этот вопрос, если так заботишься о спокойствии Харькова. впрочем, чем выше накал политических страстей, тем меньше уделяется вопросам коррупции и распределению бюджетных средств в городе.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
de lik
de lik
Клоун просто ссыкло!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
de lik, ++++++++++++++++++++++
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения