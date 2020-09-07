СМИ узнали о возможной замене трех министров, генпрокурора и главы СБУ

Во власти могут произойти кадровые ротации. rada.gov.ua

В Кабинете министров Дениса Шмыгаля в ближайшее время могут произойти очередные кадровые ротации.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источники, речь о министре финансов Сергее Марченко и министре экономики Игоре Петрашко, которые работают на своих должностях менее полугода, а также министре юстиции Денисе Малюське.

"Малюськой недовольно около трети фракции "Слуга народа". В частности – из-за весьма эксцентричного поведения министра. Хотя, по информации издания, у него есть и немалая "группа поддержки" внутри СН", – говорится в статье.

По данным источников, новым главой Минюста может стать теперешний генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

При этом на должность генпрокурора якобы претендует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Ротация Баканов-Венедиктова – это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", – сказал один из источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава фракции СН Давид Арахамия рассказал, будет ли "Слуга народа" увольнять министра Игоря Петрашко.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Петрашко могут снять с должности за отстаивание интересов собственников табачных корпораций.

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