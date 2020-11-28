СМИ поймали "слугу" за интимной перепиской на заседании Рады. Фото
Женатый народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады переписывался, вероятно, со своей любовницей –помощницей Екатериной Демченко.
Видео интимной переписки оказалось в распоряжении издания tk.media. Нардеп привлек внимание журналистов, поскольку осторожно прикрывал телефон листом бумаги (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В телефоне Семинского девушка подписана как "Черк Нат Сивер". По этому номеру Telegram находит контакт Екатерины Демченко. При этом фото у нее в в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают.
Согласно информации в профиле девушки, она работает в "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто". Компания с таким же названием есть в декларации Семинского, она принадлежит его жене Татьяне Бушай. Также Демченко есть в списке помощников нардепа.
Семинский и его собеседница в переписке называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее" и обмениваются любовными смайлами и комплиментами.
"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", – пишет Семинский.
"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", – отвечает контакт "Черк Нат Сивер".
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