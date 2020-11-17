"Слугу" поймали в Раде на пересылке эротического видео однопартийцу

Народного депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Драбовского заметили за пересылкой эротического видео своему однопартийцу Олегу Тарасову во время перерыва в заседании Верховной Рады.

Об этом сообщило tk.media. Соответствующее видео снял журналист Алексей Липовецкий.

После пересылки ролика с обнаженной женщиной нардеп почистил память своего смартфона, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. Он удалил видео брифинга главы Минздрава Максима Степанова.

Также на кадрах, снятых журналистом, видно, что в телефоне парламентария сохранены другие эротические изображения.

62-летний Драбовский в 2019 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины от партии "Слуга народа"по избирательному округу № 12 в Виннице. До этого он работал ректором Винницкого кооперативного института.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде засняли личную переписку народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Криворучкиной.