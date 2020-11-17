"Слугу" поймали в Раде на пересылке эротического видео однопартийцу

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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  • Драбовский переслал эротический ролик своему однопартийцу и коллеге по ВР Тарасову

  • В телефоне нардепа были сохранены другие изображения с обнаженными женщинами

Драбовского засекли за отправкой эротического видео коллеге

Народного депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Драбовского заметили за пересылкой эротического видео своему однопартийцу Олегу Тарасову во время перерыва в заседании Верховной Рады.

Об этом сообщило tk.media. Соответствующее видео снял журналист Алексей Липовецкий.

После пересылки ролика с обнаженной женщиной нардеп почистил память своего смартфона, поскольку высветилось сообщение о недостаточном ее количестве. Он удалил видео брифинга главы Минздрава Максима Степанова.

Также на кадрах, снятых журналистом, видно, что в телефоне парламентария сохранены другие эротические изображения.

62-летний Драбовский в 2019 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины от партии "Слуга народа"по избирательному округу № 12 в Виннице. До этого он работал ректором Винницкого кооперативного института.

Драбовский выбрал эротический ролик
На телефоне нардепа были другие эротические снимки
Он отправил видео своему однопартийцу
На телефоне не хватило памяти
Нардеп удалил брифинг главы Минздрава

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде засняли личную переписку народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Криворучкиной.