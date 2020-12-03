"Слугу" подловили за просмотром интимного фото на заседании Рады

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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'Слугу' подловили за просмотром интимного фото на заседании Рады

Депутата от президентской партии "Слуги народа" Евгения Петруняка поймали за просмотром в зале Верховной Рады фотографии обнаженной девушки.

Это случилось во время заседания парламента 3 декабря. Снимки выложил в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений", – подчеркнул он.

Петруняк за просмотром интимных фото

Примечательно, что "слуга" рассматривал фотографии в то время, когда парламентарии обсуждали принятие законопроекта №3047-а о правилах отбывания административного ареста.

Пользователи сети в большинстве шутками отреагировали на то, что очередного нардепа в Раде уличили в просмотре интимного контента. Некоторые же выразили возмущение, отметив, что сегодня зал украинского парламента можно "официально вносить в список афродизиаков".

Петруняк в Раде

"Чудно. Это когда они реформу ЖКХ принимали, чтобы тарифы поднять? Не зря Разумков сказал, что депутаты вроде и в зале, но интеллектуально отсутствуют", "Он выбирает новогодний декор, чего вы накинулись", "Это было поздравление с груднем, по и-нету гуляла эта картинка", "Это прямое включение с избирателями", "Хотел спрятать телефон от журналистов на балконе, но забыл о камерах канала "Рада", "Так социальное дистанцирование же, вот и смотрят по удаленке", "Имеет право на ошибку", "Может, это избиратель задает вопросы в прямом эфире?", "Это он виртуальный прием ведет", "Это дополнение к аналитической записке законопроекта об имплантации в Украине", "Раздетый ФОП уговаривает депутата по скайпу не вводить ло*даун", "Может, она взятку предлагает", "Тот случай, когда говорят: "Не в деньгах счастье!" Любви хочется депутатам! Выходит, Рада является наиболее эрогенным местом", "Работа с электоратом, чего вы придираетесь", – прокомментировали украинцы.

Отметим, что Евгений Петруняк является одним из нардепов-миллионеров со "Слуги народа", которые при этом арендуют жилье за счет бюджета. "Слуга" задекларировал 7 миллионов гривен (по состоянию на июнь 2020 года).

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